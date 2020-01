Risorse umane, raffica di assunzioni. Servono 29 persone

CREMA (10 gennaio 2020) - Una campagna di assunzioni che prevede di potenziare l’organico del Comune di ben 29 unità entro la fine del 2021, con la stragrande maggioranza del fabbisogno di personale che verrà coperta quest’anno, tramite l’ingresso di 21 nuove figure. Mai almeno nell’ultimo decennio, si era verificata una simile congiuntura. Anzi, dal 2011 a questa parte i dipendenti dell’ente di piazza Duomo erano andati costantemente diminuendo, per le restrizioni alla spesa pubblica imposte dalle varie leggi finanziarie dei governi che si erano succeduti dopo la crisi economica che, nel 2011, aveva portato alla caduta dell’esecutivo Berlusconi, sostituito da quello Monti. Dai 218 effettivi del 2012, oggi il Comune conta 177 dipendenti. «Finalmente, dopo un lungo periodo in cui la normativa aveva sempre ristretto gli spazi operativi e dunque non avevamo mai potuto reintegrare gli effettivi, adesso viene allentata la presa – commenta il sindaco Stefania Bonaldi che, tra le deleghe in suo possesso, ha anche quella relativa alla governance delle risorse umane –: ne approfittiamo subito, vista la necessità, indifferibile, di procedere con un importante piano di assunzioni per andare a coprire le numerose postazioni vacanti».

