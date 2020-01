Mercato, gli ambulanti: 'Noi paghiamo, basta abusivi'

CREMA (8 gennaio 2020) - Lavori di ristrutturazione alle porte, per il mercato coperto di via Verdi. Ma non sembra questo a preoccupare gli ambulanti, «almeno per il primo lotto, che riguarderà l’area frutta e verdura, per la quale è stato concordato uno spostamento dei banchi lungo la via e non dovrebbero esserci disagi». Il vero problema resta invece ed è sempre più sentito «il peso di chi occupa abusivamente più spazio di quello che gli è stato assegnato regolarmente. Quindi non solo occupando la propria area, senza aumentare la quota dovuta, che già di per sé è un’ingiustizia per chi invece paga. Ma anche perché chi chiede uno stallo in più, pagando, ci rimette. Vogliamo dei controlli puntuali da parte della polizia locale e del Comune su questo aspetto». A fare da portavoce agli ambulanti è Luigi Severgnini, non solo volto storico del mercato di via Verdi, ma anche nuovo rappresentante di categoria per Crema alla Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti).

