Fenomeno misterioso nella notte: sfera luminosa avvistata nel cielo

PANDINO (8 gennaio 2020) - Un fenomeno misterioso, difficile da spiegare, ma come tale intrigante. A documentarlo, il giorno di Capodanno, è stato un 45enne residente in paese, che da anni si occupa del tema degli Ufo. L’appassionato lo ha filmato e caricato su Youtube. Il video, girato alle 18.10 del primo gennaio, evidenzia un oggetto non ben identificato, di forma sferica, che si sposta su e giù per il cielo.

«Mentre guardavo la luna e le stelle - spiega l’autore del filmato - ho notato uno strano bagliore in cielo. Pochi minuti dopo, mentre stavo per andarmene, è apparso questo oggetto per alcuni secondi; non avevo il treppiede e l’immagine traballa. Ero nei pressi del fontanile dal Pir di Pandino, al buio totale: non ci sono lampioni e stava per scendere la nebbia. L’oggetto emetteva quindi luce propria, anche se appariva opaco; era ad alta quota, seguendo una traiettoria lineare verso ovest».

L’appassionato chiede di non svelare le proprie generalità ed è molto restio a che la notizia appaia sul giornale. «I miei video li invio solitamente solo a una rete di amici. Quando queste notizie appaiono sui quotidiani, spesso la gente le commenta in maniera ironica. Io non cerco visibilità, ma di avvistamenti di questo tipo ne ho già fatti molti. Non li voglio commentare; ci sono le immagini che parlano da sole».

