Palestrina, pronto il progetto

RIVOLTA D'ADDA (7 gennaio 2020) - Sarà, assieme alla nuova scuola materna, la priorità di quest’anno nel settore delle opere pubbliche. Si tratta della nuova palestra delle scuole elementari. Verrà costruita sul sedime di quella attuale, in via Galilei, che sarà demolita ed è chiusa dall’ottobre scorso per motivi di sicurezza, da quando si è formato un buco nella pavimentazione causato da un cedimento strutturale. A fine 2019 la giunta ha approvato lo studio di fattibilità dell’opera, quello che in precedenza veniva chiamato progetto preliminare, redatto dall’architetto milanese Nicola Bertagnolli. Lo studio di fattibilità di Bertagnolli indica una spesa complessiva di 1.150.000 euro, un impegno economico enorme per un Comune che deve già trovare circa 700 mila euro per finanziare la parte a proprio carico della nuova scuola materna. Per coprire la spesa, dal municipio si pensa alla vendita di aree edificabili, ma non è esclusa anche la strada del bando pubblico.

