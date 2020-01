Villa Obizza persa per sempre

RICENGO (6 gennaio 2020) - Crollo totale di villa Obizza a Bottaiano di Ricengo. Persa per sempre la villa settecentesca per la quale, negli anni, in tanti hanno combattuto. La mancanza di risorse non ha permesso il recupero.

