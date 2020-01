Tavole a rotelle, ecco in arrivo lo skatepark

CREMA (6 gennaio 2020) - A lungo atteso dagli appassionati di questa disciplina, al punto che nel frattempo se ne sono attrezzati uno a loro spese, sta per arrivare anche a Crema uno skatepark. L’area individuata è quella di Castelnuovo, nei pressi della passerella ciclopedonale sul fiume Serio. Il costo? Tra i 70 e gli 80 mila euro. Gli skatepark sono costruiti fondamentalmente in tre tipi di materiali: legno, ferro o cemento, e sono i luoghi dove gli appassioni di skateboard fanno le loro evoluzioni su un tracciato che presenta rampe di vario tipo, ma anche ringhiere metalliche, escalators, halfipes e funboxes. A dare l’annuncio che il progetto vedrà sicuramente compimento nell'anno in corso è l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi: «Abbiamo individuato l’area a ridosso del Serio e ora stiamo attendendo l’okay dal Parco. Non appena il luogo verrà dichiarato idoneo, procederemo con il progetto esecutivo. I costi ipotizzati non superano gli 80 mila euro. I tempi di realizzazione sono brevi».

