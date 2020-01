Ex Olivetti: riuso? Sì, grazie

CREMA (5 gennaio 2020) - Sta facendo il giro del mondo il progetto del recupero dell’ex officina Olivetti, commissionato dall’imprenditore cremasco del settore della cosmesi Renato Ancorotti e realizzato dall’architetto, pure lui cremasco, Marco Ermentini. Dopo essere stati esposti in una mostra allestita nella basilica Palladiana di Vicenza, i progetti premiati e segnalati, tra cui quello di Ermentini, si sono infatti spostati in varie capitali straniere: Londra, New York, Parigi. Il catalogo della mostra illustra tutti i lavori premiati e contiene anche quello cremasco, con un ampio testo di presentazione e alcune immagini della Ancorotti Cosmetics. L’ex fabbrica Olivetti di Crema di macchine per scrivere, progettata da Marco Zanuso e da Renzo Piano e terminata nel 1969, è stata chiusa nel 1992. "L’acquisizione nel 2017 di questo edificio degradato – spiega Ermentini - è stata una sfida per realizzare un luogo che sapesse di moderno e di contemporaneo insieme; un’esperienza di grande interesse proprio per la sperimentazione di un intervento di restauro timido su un edificio di valore architettonico e testimoniale. Tradizione, contemporaneo, modernità e natura si fondono in questo progetto".

