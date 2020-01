Imbrattata la nuova casa dell'acqua 'Fonte Aliát'

VAILATE (4 gennaio 2020) - Appena installata, già imbrattata. Sulla nuova casa dell'acqua "Fonte Aliát" (dal nome dialettale di Vailate) è comparsa ieri una scritta nel linguaggio dei writers, fatta con un pennarello, che fortunatamente non pare indelebile. Un brutto gesto compiuto da ignoti nei confronti di una struttura pubblica che Padania Acque, in accordo con il Comune ha installato a proprie spese nella zona residenziale di via Salvo D'Acquisto e che non è ancora funzionante. "Tali atti - afferma il sindaco Paolo Palladini, che manderà dei volontari a ripulire la scritta - dimostrano la profonda ignoranza di chi li compie e devono essere stigmatizzati da ogni persona di buon senso".

