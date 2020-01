Scoppia l'incendio, strage sventata da vicini e pompieri

VAILATE (3 gennaio 2020) - Tragedia sfiorata, il primo giorno dell’anno, in via Verdi, dove un incendio in una casa occupata da uno o più abusivi ha rischiato di causare una strage, evitata grazie all’allarme dato da alcuni vicini e dall’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Treviglio. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, al secondo piano di un vecchio caseggiato da tempo disabitato, di proprietà di un privato cittadino residente a Treviglio. Ad un certo punto, notando del fumo che saliva dal tetto, qualcuno ha pensato bene di avvertire i vigili del fuoco. Da Treviglio è arrivata una squadra che ha messo in sicurezza lo stabile. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Crema. Chiamato dal sindaco Paolo Palladini, in via Verdi si è recato immediatamente anche Armando De Berardinis, consigliere comunale del gruppo di maggioranza «Prima Vailate» ed ex vigile del fuoco di professione (a Vercelli, fino al 1987) che racconta come sono andate le cose. C’è mancato poco che si verificasse un autentico disastro a causa della presenza di due bombole di gpl.

