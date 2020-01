Ospedale Maggiore, boom di nascite nel 2019

CREMA (3 gennaio 2020) - Nell’anno appena concluso all’ospedale Maggiore di Crema sono nati il 25% in più di bambini rispetto al 2018. Un vero e proprio boom di parti segno che i neo genitori della città e dei dintorni hanno riscoperto l’unità neo natale del nosocomio cittadino, dopo anni in cui si erano registrati numeri molto inferiori. L’anno si è concluso a quota 870 nascite, contro le 696 del 2018. In base ai dati resi noti dall’Azienda socio sanitaria territoriale, nel 2016 al Maggiore erano stati messi al mondo 705 bambini, nel 2017 si era arrivati a quota 756. Il boom del 2019 rappresenta dunque la rinascita del reparto, diretto da ormai un triennio da Vincenzo Siliprandi. A questo punto non sembra più così lontano l’obiettivo ambizioso di tornare ai mille parti annui, annunciato dallo stesso Siliprandi in sede di insediamento. Il risultato raggiunto dal reparto acquista ancora più valore se si pensa che il tasso di natalità a livello nazionale è in continua e inesorabile diminuzione.

