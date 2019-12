Serio, pesci a rischio: tronchi e detriti bloccano i passaggi

CREMA (31 dicembre 2019) - I pesci del fiume Serio non possono più spostarsi liberamente lungo il fiume. La colpa è dei detriti che, con le piene dell’ultimo autunno si sono ammassati all’altezza delle scale di risalita della fauna ittica. I manufatti si trovano in prossimità delle due piccole centrali idroelettriche situate tra Casale Cremasco e Sergnano, la prima nella zona della palata Babbiona, mentre quella a valle è alla Malcontenta. La segnalazione arriva dalle guardie volontarie della Federazione italiana pesca sportiva che da sempre monitorano il Serio, tenendo d’occhio la fauna ittica. «Da tempo – spiegano i volontari – abbiamo segnalato il problema all’ente parco, ma nulla si muove. Le centraline, in gestione a una società privata, presentano notevoli accumuli di detriti di ogni tipo all’altezza delle scale adibite a passaggio per i pesci. Di fatto queste vie d’acqua sono dunque ostruite da tronchi, rami e altro materiale. Se non vengono pulite, gli esemplari non possono scendere o risalire il fiume con grave danno per la loro riproduzione e diffusione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO