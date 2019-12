Cadono dalla moto, feriti due 15enni

VAILATE (30 dicembre 2019) - Sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Crema i due adolescenti, residenti a Misano Gera d’Adda che, alle 16, in via Martiri della Libertà sono stati vittime di una caduta mentre erano in sella ad una moto da cross. Da chiarire la dinamica del sinistro ma stando alle prime testimonianze, il ragazzo, che era alla guida, avrebbe perso il controllo della moto per evitare di tamponare un’auto che, viaggiando nella stessa direzione (verso il centro del paese) ad un certo punto ha svoltato in via Foscolo, una traversa di via Martiri della Libertà. Ad avere la peggio nella caduta è stato il ragazzo, che ha subito una forte botta alla testa mentre la ragazza ha riportato escoriazioni in varie parti del corpo. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta ed una della Casirate Soccorso.

