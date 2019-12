Auguri in musica dell'orchestra di fiati giovanile del Trillo

CREMA (29 dicembre2019) - Una serata davvero gioiosa, quella proposta ieri dall’Associazione Musicale “Il Trillo” di Crema, con l’esibizione della propria Orchestra giovanile diretta dalla maestra Denise Bressanelli, con la partecipazione del Coro di Voci bianche “Le note di Borgo” diretto dal maestro Matteo Pagliari, in una Sala Pietro da Cemmo – Museo Civico di Crema gremita di gente. Come ogni evento del Trillo, anche questo concerto, patrocinato dal Comune di Crema e dalla Pro Loco, ha avuto la finalità benefica di raccolta fondi a favore di ‘International Association of Lions Club’ So.San rappresentato da Riccardo Murabito.

L’ensemble, diretto con sicurezza, energia ed eleganza da Denise Bresssanelli, ha proposto brani impegnativi che hanno subito catturato e stupito il pubblico facendo scaturire intensi applausi e standing ovation per i giovani musicisti e il giovane direttore. L’Orchestra Giovanile del Trillo infatti, non ha nulla da invidiare ad alcune formazioni di musicisti più adulti e si è potuta permettere un programma che ha spaziato dalle colonne sonore dei film al pop sudamericano, dalla classica al rock, con musiche di Elvis Presley, Freddie Mercury, Mike Hannickel, Michael Jackson.

Tenero ed emozionante l’intervento del Coro “Le note di Borgo” nei celeberrimi brani della tradizione natalizia nei quali musica e voci si sono intrecciate creando così suggestive melodie. Anche il coro di voci bianche, guidati da Matteo Pagliari, nasce all’interno della Scuola di Musica del Trillo che, come ha illustrato il presidente Paolo Patrini, ha raggiunto numeri davvero significativi, costituendo addirittura due orchestre giovanili che affiancano la formazione senior, oltre agli ensamble vocali.

Davvero sentito ed apprezzato il fuori programma dei due Maestri flautisti, che hanno contribuito alla serata di beneficienza con uno splendido duetto, l’Overture dall’Opera “Il Barbiere di Siviglia”, eseguito in modo eccellente ed impeccabile da Denise e Matteo.

Nel corso del concerto è emerso l’assiduo impegno che i ragazzi mettono nello studio della musica, per arrivare a traguardi sempre più sig importanti, ma era evidente anche l’intesa e la gioia che accumunava allievi e maestri che trasmettono la loro passione, come ha voluto sottolineare l’Assessore alla Cultura Emanuela Nichetti. Significative e proficue le numerose collaborazioni attuate dall’Associazione “Il Trillo”, con Enti Pubblici, Istituti Comprensivi ed Associazioni Culturali, sempre a scopo benefico, che danno ulteriore lustro alla già valida e completa offerta formativa che l’Associazione Cremasca propone. Non sono mancate le richieste di bis alle quali l’orchestra e il coro, ha risposto con disponibilità e simpatia.