Troppe spese, la parrocchiale chiude per due mesi

AGNADELLO (30 dicembre 2019) - Parte l’operazione risparmio in parrocchia. Se ad un bilancio in rosso (non di molto) si aggiunge il fatto che presto dovranno essere spese parecchie migliaia di euro per rifare l’impianto di dissuasione dei piccioni sulla chiesa parrocchiale di San Vittore Martire, la scelta del parroco don Mario Martinengo di limitare le spese laddove è possibile appare naturale. Ecco perché proprio la chiesa parrocchiale verrà chiusa per un paio di mesi con tutte le funzioni liturgiche che saranno spostate nella chiesetta di San Bernardino, gioiello storico-architettonico del paese che fino a marzo ospiterà messe ed incontri di preghiera. Lo scopo è di risparmiare sui costi di riscaldamento (soprattutto) e luce visto che incidono non poco su dei conti che, come un po’ ovunque, sono in sofferenza.

