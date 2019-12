Museo, boom di visite straniere

CREMA (30 dicembre 2019) - Sarà ancora per merito del traino del film premio Oscar 2018 «Chiamami col tuo nome», sarà anche per il fatto che la città è entrata in alcuni circuiti del turismo internazionale, ad esempio quello cinese, grazie al gemellaggio con la metropoli di Nanning, targato Italian promotion center. L’insieme di questi e altri fattori, fa sì che il museo civico sia sempre più frequentato da turisti stranieri. Nel 2018 erano stati 959 gli ingressi di non italiani alla scoperta della storia, dell’arte e delle radici cremasche. Nei primi 11 mesi di quest’anno sono già aumentati del 23%, salendo a quota 1.258. Non è da escludere che quando all’ufficio cultura del Comune chiuderanno i conti del 2019, sia stata abbondantemente superata quota 1.300 visitatori. Bene anche il turismo locale o comunque italiano con oltre 8 mila presenze a fine novembre, rispetto alle 7.579 di un anno fa.

