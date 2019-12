Prevenzione, defibrillatori: da 11 a 13 e più volontari

CREMA (30 dicembre 2019) - Passeranno da 11 (di cui 10 attualmente funzionanti, è in manutenzione quello in dotazione al palazzo comunale) a 13 i defibrillatori in città. Il Comune prevede di installare nelle prossime settimane questi fondamentali strumenti salva vita – decisivi in caso di arresto cardiaco – anche alla pista di atletica di Ombriano e al museo civico di piazza Terni de Gregory. Intanto sono stati formati 20 addetti. Lo ha annunciato l’assessore Matteo Gramignoli che ha voluto anche lanciare un appello ai dipendenti affinché partecipino ai corsi specifici per utilizzare questa apparecchiatura.

