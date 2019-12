Draghetti: "Nella zona a traffico limitato regna la confusione"

CREMA (29 dicembre 2019) - Cartelli che creano confusione e possono trarre in inganno gli automobilisti, con il rischio, soprattutto per chi non è di Crema, di incappare in multe per il mancato rispetto dei divieti di transito della nuova zona a traffico limitato. A lanciare l’allarme è il consigliere di minoranza del Movimento Cinque Stelle Manuel Draghetti. Ha diffuso un’analisi della situazione che evidenzia, tramite una mappa dettagliata (riportata in pagina), tutti i punti critici del centro storico «Nella zona a traffico limitato regna la confusione – sottolinea –: colpa di una segnaletica poco chiara e contraddittoria. Prima che entrino in funzione i varchi con le telecamere, è il caso che il Comune, e in particolare l’ufficio viabilità, provvedano a rivedere tutta la cartellonistica». Da ricordare che, al momento, la nuova ztl è in fase sperimentale: le otto telecamere non sono ancora attive. Manca l’ok del ministero dei Trasporti: forse potranno essere accese in primavera. «Già l’ottobre scorso – prosegue Draghetti – avevamo sollecitato l’amministrazione raccomandando, in particolare, di eliminare la segnaletica contraddittoria di area pedonale ancora presente. Non hanno fatto nulla. A circa un mese dall’inizio della sperimentazione, restano gravi incongruenze e lacune in materia di segnaletica che rendono confusa ed incerta la circolazione».

