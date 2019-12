Hotel del Golfo, cinque in lizza per la gestione

CREMA (29 dicembre 2019) - La ex colonia marina cremasca di Finalpia avrà un futuro come albergo. La ricerca di un nuovo gestore ha infatti dato i frutti sperati, addirittura oltre le più rosee aspettative. All’avviso pubblico, predisposto dalla Fondazione (proprietria del complesso di Finale Ligure) per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento in affitto dell’Hotel del Golfo, hanno infatti risposto cinque società. «Le proposte pervenute – spiega il presidente della Fondazione Opera pia marina e climatica cremasca, Pierpaolo Soffientini – verranno attentamente vagliate dal consiglio di amministrazione nella prima seduta dell’anno nuovo, che terremo appena dopo l’Epifania». Soffientini non nasconde la propria soddisfazione per l’esito della manifestazione di interesse. «Cinque proposte non sono un brutto numero. Anche perché, chi ha partecipato conosceva perfettamente le condizioni, essendo state esplicitate nel bando». Essendo la Fondazione un ente di diritto privato, la procedura per l’affidamento della gestione a un nuovo soggetto sarà piuttosto rapida. «Abbiamo deciso di rispettare i criteri del bando pubblico – spiega il presidente – ma per noi non è vincolante. La trattativa, alla fine, sarà privata, perché la nostra volontà è di assegnare l’Hotel del Golfo prima possibile, per dare modo a chi subentra di non perdere la prossima stagione». La ricerca di un nuovo gestore si è resa necessaria dopo l’uscita di scena del precedente, Comfort Hotels, susseguente al provvedimento di sfratto del giudice del tribunale di Savona, per inadempienze contrattuali. L’albergo è chiuso ormai da più di un anno e necessita di essere riattivato.

