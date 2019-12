Comune plastic free, borracce per il personale

PANDINO (28 dicembre 2019) - Stop alle bottigliette di plastica in Comune e negli uffici dell’Azienda speciale multiservizi. Nei giorni scorsi, le borracce in alluminio sono state distribuite ai dipendenti dagli amministratori comunali. Un breve incontro nell’ufficio del sindaco Piergiacomo Bonaventi, anche occasione per lo scambio degli auguri di Natale e di buon anno. «Come gruppo consiliare «Insieme per Pandino» abbiamo deciso di acquistare, con risorse proprie, le borracce in alluminio da regalare – spiegano dalla maggioranza – hanno stampato il logo del Comune, e l’utilizzo è stato autorizzato. Il motivo di questo acquisto/regalo è principalmente quello di sensibilizzare le persone sul tema dell’ambiente invitandole a non acquistare più bottiglie di plastica. Lo sappiamo che è poca cosa quello che abbiamo fatto rispetto al grande tema della salvaguardia ambientale, ma a volte si parte da piccoli gesti». Sull’iniziativa non erano mancate le polemiche, anche nel consiglio pre natalizio.

