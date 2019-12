Velodromo Baffi, pronto il progetto per il recupero conservativo

CREMA (28 dicembre 2019) - Approvato dalla giunta comunale due giorni prima di Natale, è stato inviato ieri dall’ufficio tecnico alla società Sport e Salute (ex Coni Servizi) il progetto esecutivo del recupero conservativo del velodromo Pierino Baffi. L’intervento, del costo di un milione e 832 mila euro, sarà interamente coperto dal contributo a fondo perduto che il Comune ha ottenuto un anno fa dal bando Sport e Periferie e prevede una serie di interventi sulla pista interna, sugli spogliatoi, sulla tribuna, sugli ingressi e, in aggiunta, anche la realizzazione di una pista ciclopedonale. I lavori andranno a ristrutturare l’anello per i ciclisti, di modo che soddisfi i requisiti per competizioni sportive di alto livello (fino ai campionati italiani), abbatteranno le barriere architettoniche, adegueranno gli accessi all’impianto di via IV Novembre e l’impianto di illuminazione, con l’installazione di torri faro. Anche la distribuzione degli spogliatoi verrà rivista per adeguarla alla normativa Coni. In aggiunta, saranno rinnovati anche tutti i pavimenti, i rivestimenti e i serramenti.

