Cantiere scuola, "Sono 25 le segnalazioni"

SERGNANO (28 dicembre 2019) - «Non una, ma 25 segnalazioni ufficiali da parte della scuola, protocollate agli uffici comunali, evidenziano la preoccupazione per la sicurezza dei ragazzi e le condizioni del cantiere alle medie». Tornano a incalzare la maggioranza, i consiglieri dell’opposizione SicuraMEnTE Sergnano, a proposito dei lavori al tetto dell’istituto scolastico di via Al Binengo, scoperchiato nel corso della tromba d’aria dell’agosto scorso. L’immediata messa in sicurezza, aveva permesso il rientro a scuola senza problemi. Ma, nei giorni scorsi, il gruppo guidato da Parni si è fatto portavoce della scuola, segnalando le barriere sfondate e sottosopra del cantiere, fermo in attesa del finanziamento dei lavori, l’apertura costante del cancello con la possibilità che qualcuno acceda alle impalcature, oltre alle infiltrazioni di acqua, in caso di rovesci, che fanno piovere in alcune aule e nella sala insegnanti. Questi i contenuti di un’interrogazione rivolta alla maggioranza da SicuraMEnTE la scorsa settimana, alla quale il vicesindaco Pasquale Scarpelli e l’assessore all’Istruzione Alice Piacentini hanno replicato, spiegando come «nessuna segnalazione ufficiale» fosse arrivata al Comune, da parte della scuola.

