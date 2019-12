Torna la magia del presepe vivente

VAILATE (26 dicembre 2019) - Un centinaio di figuranti hanno dato vita alla trentesima edizione del presepe vivente, organizzato dal neonato gruppo parrocchiale di volontari con il patrocinio del Comune. La Sacra Rappresentazione, che si è svolta in piazza Della Chiesa, in una parte di via Roma ed in piazza Cavour, ha iniziato ad animarsi alle 16, con le scene di vita quotidiana del villaggio palestinese riprodotto nei minimi particolari, è entrato nel vivo alle 17, con il passaggio di Maria e Giuseppe in cerca di un alloggio per la notte e si è concluso poco prima delle 18, con l’arrivo dei re Magi, momento finale della lunga processione dei figuranti, aperta dai pastori, al cospetto del Bambino. Notevole il colpo d’occhio offerto dalla ricostruzione storica davanti alla chiesa parrocchiale.

