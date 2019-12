Curva killer: messa in sicurezza, ma restano i dubbi

SPINO D'ADDA (27 dicembre 2019) - Cartelli stradali, come quelli utilizzati per indicare le curve pericolose, sistemati sia al centro e a bordo della carreggiata, con l’obiettivo di evidenziare il punto dove la Paullese ritorna da due corsie per ogni senso di marcia a una sola. Un tratto la cui pericolosità è emersa in tutta la sua drammaticità negli ultimi mesi, con due incidenti stradali mortali e altri in cui si sono registrati feriti gravi. Nei giorni scorsi, la Provincia – proprietaria della strada – ha provveduto a installare la segnaletica. Due i punti in cui è stata migliorata la visibilità della curva: sia al centro della carreggiata, sia sul lato della stazione di servizio dei carburanti Tamoil. In contemporanea il Comune sta anche organizzando periodici controlli da parte della polizia locale, con l’impiego dell’autovelox. Una serie di appostamenti con funzione deterrente. Uno dei problemi resi ancora più evidenti dagli incidenti, è infatti l’alta velocità.

