Voragini nell’arena, lavori al castello

PANDINO (24 dicembre 2019) - Le buche nell’arena esterna del castello visconteo, il più grande parcheggio del paese, oltretutto in pieno centro, sono un problema mai risolto in maniera definitiva. Periodicamente, come in questi giorni, vengono previsti lavori di riempimento con ghiaia riportata. Lamentele in merito alle condizioni dell’area erano arrivate da più parti, nelle ultime settimane. L’autunno straordinariamente piovoso e la prima nevicata a cavallo di Santa Lucia avevano causato una serie di voragini nell’arena sterrata. Con questi lavori, in Comune puntano a rimediare almeno per un po’, garantendo dunque ai pandinesi di usufruire della zona di sosta libera senza rischiare le sospensioni delle auto e senza finire in un pantano quando piove.

