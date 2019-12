Politica locale in lutto, addio a Maurizio Noci

CREMA (22 dicembre 2019) - La politica locale piange la scomparsa di Maurizio Noci, ex sindaco di Crema dal 1975 al 1979. E' stato senatore della Repubblica per due legislature (VIII e IV), deputato alla Camera nella X legislatura e sottosegretario di Stato all'Agricoltura e Foreste nel governo Andreotti (1991-92). Aveva 82 anni. Una figura di spicco nel partito Socialista, non solo locale. La Casa Comunale di Crema ne accoglierà le spoglie fino alle esequie civili. E da domani mattina sarà allestita la camera ardente presso la Sala dei Ricevimenti in Municipio.