Oratori, Luca Uberti Foppa segretario nazionale

CREMA (23 dicembre 2019) - Un cremasco nel direttivo nazionale di Noi (Associazione oratori italiani). A ricoprire la seconda carica dell’organico, quella di segretario, è da pochi giorni Luca Uberti Foppa, originario di Capergnanica ma ormai cittadino d’adozione, per l’impegno di lunga data nella Diocesi. In particolar modo, nell’ambito della Pastorale giovanile e degli oratori. Uberti Foppa, 35 anni, cresciuto nella parrocchia di Capergnanica, ha da sempre indirizzato il suo percorso di studi e i suoi interessi nel coordinamento e nella gestione delle realtà oratoriali e aggregative. Tanti gli Atenei in cui ha perfezionato la propria preparazione nel campo: prima alla facoltà di Management e design dei servizi dell’Università degli studi di Milano Bicocca, poi Progettazione, gestione e coordinamento dell’oratorio all’ateneo di Perugia. Un altro periodo milanese, per frequentare la facoltà di Economia civile e governance delle imprese non-profit presso e Scienze e tecnologie dell’informazione. E infine, Management pastorale, alla Pontificia Università Lateranense di Roma.

