Rifiuti, abbandoni in serie. Altri due multati

SPINO D'ADDA (23 dicembre 2019) - Entrambi sono recidivi, soprattutto l’uomo residente in paese, anche se originario del Milanese, già avvisato dal sindaco Luigi Poli: nonostante ciò, ha proseguito nell’abbandonare sacchetti di rifiuti indifferenziati un po’ ovunque in paese. Non facendo la raccolta dei singoli materiali, si disfava così dell’immondizia.

In Comune lo sospettavano e dopo il primo richiamo l’hanno tenuto d’occhio, trovato uno scontrino della farmacia in uno dei sacchetti, gli agenti della polizia locale del paese sono andati a colpo sicuro: «Di fronte alla prova — spiega il vicesindaco Enzo Galbiati — si ostinava comunque. Voleva ancora farci credere di non essere stato lui ad abbandonare l’immondizia. Adesso — aggiunge — gli toccano 350 euro di multa». La medesima sanzione a carico di un forestiero di origine straniera, che ha scaricato decine di chilogrammi di immondizia a fianco della strada per Lodi, probabilmente utilizzando un furgone o un’auto molto spaziosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO