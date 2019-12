Maltempo, Serio in piena: già scattata l’allerta

CREMA (21 dicembre 2019) - In poche ore, principalmente a causa delle piogge intense cadute tra venerdì e questa mattina, il Serio ha raggiunto nuovamente il livello di piena, toccando i 2,52 metri sopra lo zero idrometrico. Come già accaduto lo scorso novembre, a provocare l’improvviso aumento della portata del fiume sono state le alte temperature – almeno cinque gradi centigradi in più rispetto alla media del periodo –: in montagna, sino ai 1.700-1.800 metri di altitudine, ha piovuto invece di nevicare, e dunque i corsi d’acqua minori, a cominciare dai torrenti, riversano nel Serio grandi quantità d’acqua. L’allerta della protezione civile era già scattato da venerdì sera. «Il livello è alto, ma ancora nei limiti – hanno spiegato dalla sede operativa de Lo sparviere, in piazzale Croce Rossa –: continueremo nel nostro lavoro di sorveglianza sino a quando la situazione non sarà rientrata». Informato anche il sindaco Stefania Bonaldi.

