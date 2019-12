Fibra ottica cremasca, i primi nove comuni collegati entro gennaio

CREMA (22 novembre 2019) - La fibra ottica, ovvero Internet super veloce, sarà realtà tra un mese a Campagnola Cremasca, Casaletto Vaprio, Cremosano e Trescore. Poche settimane dopo anche a Capergnanica, Cumignano sul Naviglio, Ripalta Arpina, Ticengo e Torlino Vimercati. La Fiber to the home, fibra fino a casa, garantirà una velocità di connessione fino a un Gigabit per secondo. Entro l’estate la posa dell’infrastruttura verrà completata anche nei restanti comuni del territorio aderenti alla Società cremasca reti e patrimonio, e alla sua società Consorzio.it. Si tratta di una ghiotta opportunità per i privati e i servizi per le aziende con il progetto da 7 milioni di euro.

