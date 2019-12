Cinghiali, allarme sull'Adda: "Sono tra le case"

SPINO D'ADDA (21 dicembre 2019) - C’è preoccupazione in paese per l’arrivo dei cinghiali sull’Adda. L’altra sera, quasi all’altezza del ponte della Paullese, già sul versante lodigiano, poco prima dello svincolo per Zelo Buon Persico, un esemplare adulto è stato investito da un’auto. «Sono risaliti sino al nostro territorio dalle aree golenali del Po, dove sono presenti ormai in gran numero, percorrendo i boschi lungo l’Adda» spiegano alcuni cacciatori spinesi. Tra loro Marco Guerini Rocco, che fa parte dei vertici dell’Atc cremasca: «Come molti sanno, i cinghiali si muovono in branchi, dunque l’esemplare investito da un’auto non credo proprio fosse un animale isolato». Per fortuna, quanto avvenuto non ha causato un incidente. L’automobilista ha saputo mantenere il controllo del volante, nonostante l’impatto. Al momento, non ci sono indicazioni per eventuali battute di caccia con l’obiettivo di abbattere i cinghiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO