Bergamaschi: basta investimenti nel cuore della città

CREMA (20 dicembre 2019) - «Il tema del centro storico, con i lavori nelle piazze Garibaldi e Giovanni XXIII, ha ricevuto le giuste attenzioni. Ora è la volta delle periferie». Se il consigliere d’opposizione Simone Beretta, in quota Forza Italia, non fa mistero di auspicare un progetto complessivo per le strade della Crema antica, riferendosi in particolare alle condizioni della pavimentazione in pietra delle vie dello shopping (XX Settembre in particolare), la replica dell’assessore alle Opere, Fabio Bergamaschi, non si fa attendere. E giunge nel giorno in cui viene presentato in aula degli Ostaggi il bilancio di previsione. E al di là del linguaggio formale della politica, la sostanza è una: niente più investimenti sul cuore della città sino alla conclusione del mandato. È di un milione e 100 mila euro la cifra che l’amministrazione in parte ha già stanziato o si appresta a farlo, per garantire la prosecuzione di cantieri già avviati e l’attivazione di ulteriori, nel corso del nuovo anno. «E si concentreranno — garantisce l’esponente della giunta di centrosinistra guidata da Stefania Bonaldi — nei quartieri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO