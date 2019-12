Alcol sul fornello, i vestiti di una 52enne prendono fuoco

RIPALTA CREMASCA (19 dicembre 2019) - Incendio verso mezzogiorno in una villetta a schiera di via Manzoni. La moglie di un carabinieri ha inavvertitamente rovesciato dell'alcol sul fornello acceso e subito hanno preso fuoco i vestiti della donna di 52 anni; in soccorso è arrivato immediatamente il marito 53enne, anche lui rimasto ustionato nel tentativo di spegnere il fuoco. Entrambi sono stati trasportati in ospedale a Crema con ferite di media gravità, nessuna conseguenza invece per il figlio 27enne della coppia. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, un'auto medica e due ambulanze.

