Pediatria, Aramini rinuncia. Si cerca il primario

CREMA (20 dicembre 2019) - Lucio Aramini ha rinunciato all’incarico di primario del reparto di pediatria dell’ospedale Maggiore. «La comunicazione è arrivata nelle scorse settimane e le motivazioni sono personali» spiegano dall’Azienda socio sanitaria territoriale. La sua nomina temporanea era arrivata a inizio ottobre, immediatamente dopo il pensionamento dello storico dirigente medico Emilio Canidio di cui Aramini era vice da anni. Un fulmine a ciel sereno per il reparto e per l’intero nosocomio, che ora obbliga l’Azienda ad accelerare i tempi per il concorso per il nuovo primario: con ogni probabilità sarà emanato il bando già dopo le vacanze natalizie, così da arrivare alla nomina in primavera. Ci stanno lavorando gli uffici, su indicazione del direttore generale Germano Pellegata e il resto dei dirigenti. Nel frattempo il reparto accrescerà il suo organico.

