Nel bilancio opere per 6 milioni, ma aumenta l’Irpef

RIVOLTA (19 dicembre 2019) - Sei milioni di euro di investimenti, con scuola materna e palestra nuove, stanziamenti per il sociale in linea con quelli degli anni scorsi e, sul fronte delle imposte e tasse, aumento dell’addizionale comunale all’Irpef, che sale dallo 0,7% allo 0,8%. Queste le linee guida del bilancio di previsione 2020-2022, presentato al pubblico dall’assessore di competenza Elena Nicotera in una sala consiliare nella quale, con il sindaco Fabio Calvi, c’erano però solamente amministratori comunali di maggioranza. Nessun cittadino.

