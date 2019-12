Ecodesign, l'ultima creazione di Gnizio è da premio

RIPALTA CREMASCA (19 dicembre 2019) - Il genio e il talento ripaltese, ancora una volta, fanno tendenza. E puntano a portare ad altissimi livelli le creazioni di un figlio della terra cremasca. In lizza per il compasso d’oro e per l’inserimento nelle eccellenze del design italiano, l’ultima creazione (la fibra in carbonio riciclato e idrorepellente) dell’ecodesigner Luca Gnizio, nato e vissuto a Ripalta Cremasca, fino all’ascesa lavorativa che lo ha portato a costruire una vera e propria carriera in Toscana. Nei giorni scorsi, Gnizio ha ottenuto un importante premio, che gli è stato consegnato dalla Regione, tra le Eccellenze della Lombardia, insieme ad Adi-Associazione per il disegno industriale.