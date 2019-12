Munari, annullata la sospensione alla studentessa

CREMA (18 dicembre 2019) - Sospensione annullata: nell'ambito del consiglio di classe straordinario del Munari - che si è riunito questa mattina - è stata annullata, per decisione del provveditore Fabio Molinari, la sospensione alla studentessa che aveva criticato la sua scuola sui social, senza peraltro citarne il nome e senza usare termini offensivi. La critica era dovuta al fatto che la richiesta di poter leggere alcune frasi nelle classi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, era stata bocciata dal dirigente Pierluigi Tadi, in quanto a livello formale non erano stati seguiti i canali previsti. Moderatamente soddisfatta la famiglia della ragazza che per voce del suo avvocato, Maria Luisa Crotti, ha fatto sapere che «attende di leggere le motivazioni della decisione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO