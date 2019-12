Strappa il bimbo dalle braccia della mamma e si allontana per qualche metro

TRESCORE CREMASCO (18 dicembre 2019) - Episodio allarmante questa mattina di fronte alla materna comunale: un bimbo è stato strappato dalle braccia della mamma da una donna che poi si è allontanata per qualche metro lasciando fortunatamente subito dopo il piccolo. Sconvolta la madre che ha confermato al sindaco Angelo Barbati quanto avvenuto. Stava portando il fratello più grande all'asilo. Parcheggiata l'auto davanti alla scuola ha fatto scendere il figlio maggiore, ha raggiunto l'altro lato della vettura per prendere in braccio il piccolino. Una donna con sciarpa e berretto, avvicinatasi con la scusa di fare dei complimenti al bimbo, l'ha strappato dalle sue braccia. Poi le urla della mamma, ma anche la presenza di altri genitori la cui attenzione è stata richiamata dalle grida, l'hanno fatta desistere. Ha lasciato il bambino a pochi metri di distanza dall'auto ed è fuggita a piedi. Sarebbe stata anche riconosciuta, ma al momento le verifiche dei carabinieri sulla sua identità sono ancora in corso. Sembrerebbe dai primi riscontri che il gesto sia da ricondurre alle condizioni problematiche della donna.

«Quello che è successo ci lascia senza parole, per parte mia non posso che rassicurare i genitori e attendere l'esito delle indagini. Domattina avremo la polizia locale davanti alla materna», ha commentato il sindaco.

