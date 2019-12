Due arresti per droga: trovati con 7,5 chili di stupefacenti

ROMANENGO (18 dicembre 2019) - Nella serata di ieri i Carabinieri del Nor-Aliquota Operativa di Crema, unitamente a un equipaggio della Stazione di Romanengo, nell’ambito dei servizi di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, hanno controllato una Fiat Punto lungo la SP 235 a Romanengo. A bordo c'era la proprietaria: una 29enne disoccupata, pregiudicata, residente a Chieve. I militari hanno trovato in auto 1 chilo di hashish suddiviso in 20 panette da 50 grammi cadauna. Hanno fatto seguito due perquisizioni domiciliari presso abitazioni in uso alla donna, una a Montodine e la seconda in Crema: rinvenuti così altri 2 chili di hashish e 4 chili di marijuana oltre che materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

L’attività d’indagine ha fatto emergere che poco prima la donna aveva ceduto droga a un 30enne, incensurato, residente a Pianengo, trovato in possesso di 500 grammi di marijuana nonché di due bilancini di precisione. Entrambi sono stati arrestati.

