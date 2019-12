La Girandola cambia proprietario: acquisita dal Bennet

BAGNOLO CREMASCO (18 dicembre 2019) - Passano al gruppo Bennet sia lo storico centro commerciale la Girandola, il primo ad essere aperto nel Cremasco ad inizio anni ’90, sia il supermercato Interspar che si trova all’interno, entrambi di proprietà della società L’Alco. L’azienda italiana della grande distribuzione, nata nei primi anni ’60 da un progetto imprenditoriale della famiglia Ratti, ha proceduto all’acquisizione nei giorni scorsi. Il gruppo, che nel 2018 ha fatturato 1,6 miliardi di euro (più 3% rispetto al 2017) è già presente con numerosi supermercati in altre zone della regione, oltre che in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Al momento, gli 80 dipendenti del supermercato sono tutti confermati. Non sono nemmeno previste chiusure del centro commerciale, anche se ci saranno importanti lavori di ristrutturazione.

