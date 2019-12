Autismo, «Progetto sperimentale per tutta la Lombardia»

CREMA (17 dicembre 2019) - Con l’approvazione di un emendamento al bilancio presentato dai consiglieri del territorio Matteo Piloni, Federico Lena e Marco degli Angeli, il Consiglio regionale ha stanziato le risorse (100 mila euro all'anno per tre anni) per l’avvio di un progetto sperimentale, predisposto dall’Asst di Crema, dall'Ats Valpadana e dalla Comunità sociale cremasca, rivolto ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico che prevede la strutturazione di un modello organizzativo per la definizione multidisciplinare del “Progetto di vita”, attraverso il coinvolgimento dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali in un modello di rete con una modalità organizzativa innovativa, multidisciplinare e stabile che salvaguardi la continuità assistenziale.

“Un passaggio davvero importante che arriva da lontano – ha commentato soddisfatto Piloni – dopo anni di lavoro con la Comunità sociale cremasca e con l’Associazione CremaAutismo che fu proprio l’associazione da cui partì l’input e convocata nella scorsa legislatura dal mio predecessore Agostino Alloni”.

“Finalmente le risorse necessarie per dare vita a un progetto che riguarda un problema serio e che affronterà due criticità importanti: la presa in carico dei pazienti e la mancanza di dati epidemiologici”, conclude Piloni.

