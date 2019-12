Porta Ombriano senz’auto: «Sia un’area pedonale»

CREMA (17 dicembre 2019) - «Agevolare, supportare e favorire l’utilizzo della bicicletta e la vivibilità pedonale della città è un obiettivo, che riteniamo importante e deve essere perseguito senza timidezze. Per questa ragione abbiamo appreso con piacere e sosteniamo, pronti a portarla in aula degli Ostaggi, la proposta della Federazione ambiente e biciclette che ha chiesto la pedonalizzazione di piazza Giovanni XXIII». Ad appoggiare la Fiab è Emanuele Coti Zelati, capogruppo della lista La sinistra in consiglio comunale. L’ex alleato della maggioranza ritiene strategico aumentare le zone pedonali del centro. «L’idea della Fiab è valida — aggiunge — comprende la sistemazione del fondo stradale con un pavimento in porfido, realizzando anche un viale alberato in centro. Da sempre auspichiamo un’estensione più decisa degli spazi senza auto in quella zona della città». Coti Zelati non manca poi di lanciare una frecciata agli ex alleati di giunta: «Saprà il Comune farne tesoro?»

