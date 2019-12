Oltre 200 grammi di hascish in auto, arrestati

PANDINO (16 dicembre 2019) - Fermati per un controllo staradale di routine, due diciannovenni di nazionalità rumena e residenti a Cremona (privi di precedenti penali) sono stati arrestati dai carabinieri che a bordo della loro Audi A3 hanno rinvenuto 206 grammi di hashish e 2.410 euro in contante. Processati per direttissima presso il Tribunale di Cremona, entrambi i 19enni sono stati condannati alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di 4.000 euro.

