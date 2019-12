Bus sequestrato, in aula il "massacro psicologico" dei bimbi

CREMA (16 dicembre 2019) - C'è chi ha dormito per un mese nel lettone con la mamma, chi - una bimba - avvinghiata al suo papà. All'ottava udienza del processo al dirottatore del bus, Ousseynou Sy, in aula parlano i genitori dei bambini. Raccontano le conseguenze, la paura di salire in metro o sui mezzi chiusi, il nervosismo, i momenti di panico, il fastidio nel sentire l'odore di benzina o di gasolio, la luce accesa sempre in casa. E c'è chi ha ancora gli incubi... E' il "massacro psicologico" per dirla con i pubblici ministeri.

