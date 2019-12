Scontro tra due auto e mezzo pesante, traffico in tilt

MADIGNANO (16 dicembre 2019) - Nessun ferito ma pesantissimi disagi al traffico a causa dell'incidente stradale di stamane alle 8 sulla Paullese, all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Oriolo. L'ex statale è stata chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorritori del 118, inizialmente sembrava che ci fossero state conseguenze per i tre autisti coinvolti, e per permettere di rimuovere i mezzi. Nell'incidente si sono scontrate un Range Rover, una Ford e un camion adibito al trasporto di liquidi alimentari. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale di Crema.

