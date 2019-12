Gospel di Natale nella pieve romanica, tutto esaurito

PALAZZO PIGNANO (15 dicembre 2019) - Tutto esaurito e pubblico entusiasta oggi per il gospel di Natale nella pieve romanica. Protagonista il quartetto statunitense guidato dalla potente voce di Sonya Williams, per la prima volta in Italia. L'appuntamento è stato organizzato dal Comune e dalla parrocchia, con il sostegno di associazioni e sponsor.

