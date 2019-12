Trasporti pubblici: «Ma i pullman non bastano»

CREMA (15 dicembre 2019) - Dopo le critiche di alcuni pendolari per i tagli dei bus, considerati «troppo penalizzanti per chi va comunque al lavoro sotto le feste», Autoguidovie si difende e assicura di aver incrementato le corse dei pullman in servizio nel periodo natalizio, rispetto alle stesse settimane di un anno fa: «Sono salite da 153 a 215 totali» spiegano dalla società di trasporto pubblico, che gestisce i pullman di linea per Milano e nel Cremasco. Dal Comitato pendolari dei bus, prendono atto, ringraziano Agi per la collaborazione, ma sollecitano un ultimo sforzo: «Abbiamo suggerito di aggiungere qualche ulteriore corsa rispetto a quelle previste dall’orario natalizio – spiegano in una nota i rappresentanti dei viaggiatori –: Autoguidovie ha recepito il messaggio e sta verificando la fattibilità». Una nuova sollecitazione, dunque, soprattutto per quanto riguarda le giornate dopo Capodanno. Una presa di posizione, quella del comitato, che arriva a stretto giro di posta rispetto alle lamentele di alcuni utenti per il programma ridotto di pullman per Milano e per le altre destinazioni locali che Agi ha stilato a partire da lunedì 23 e sino all’Epifania compresa.