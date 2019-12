Ex assessore comico ma solo sul palco dell'Ariston

AGNADELLO (15 dicembre 2019) - Già l’essere sul palco dell’Ariston è stato il coronamento di un sogno. Figuriamoci poi se sul quel palco si è vinto un concorso, come è successo a Paolo Gandini, di Agnadello, trionfatore in coppia con l’amico Niccolò Mazzavillani di Gallarate della quarta edizione dell’Ariston Comic Selfie, concorso nazionale dedicato alla valorizzazione del talento comico organizzato dal Teatro Ariston di Sanremo. Paolo e Niccolò si sono aggiudicati il primo premio (una targa di cristallo ed un week end per due persone a Sanremo) nella sezione «Comic» (le altre due erano la Parody e la Magic) con lo sketch «Cuore di un reo», della durata di quattro minuti. «A settembre – racconta Paolo - io e Niccolò abbiamo inviato un video di 90 secondi alla segreteria del concorso e grazie ai voti ricevuti sul web siamo stati ammessi alla finale, dove abbiamo presentato il nostro sketch, un inedito ambientato nella sala d’attesa di uno studio medico dove Orazio, interpretato da me, confida ad un amico di non poterne più di sua moglie Elvira e di volerla far fuori». «Salire sul palco dell’Ariston – conclude Gandini - è stato fantastico ma il vero mio grande sogno è quello di tornarci per condurre il Festival».

