Al gelo aspettando il bus

CREMA (14 dicembre 2019) - Fino a quaranta minuti sul marciapiede, al freddo e sotto la neve, ad aspettare un pullman che non arriva. E’ quanto è successo negli ultimi due giorni (ma non solo) agli alunni della scuola media Vailati dell’istituto comprensivo Crema Uno. Il pullman, della società di trasporti Autoguidovie, è quello che dovrebbe portare i ragazzi in palestra, al PalaBertoni di via Sinigaglia, e poi andare a riprenderli e lasciarli in piazza Aldo Moro, dove li aveva presi in precedenza. In realtà, la fermata avviene in via IV Novembre, per evitare che l’autobus entri nelle strette vie attorno al palazzetto dello sport cittadino. Tra il luogo di ritrovo dell’andata e quello del ritorno ci sono circa 500 metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO