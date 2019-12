Ospedale Maggiore, saluto ai pensionati

CREMA (13 dicembre 2019) - La tradizionale festa di fine anno, occasione per consegnare una pergamena e ringraziare i 45 dipendenti tra medici, infermieri e personale ausiliario dell’ospedale Maggiore che hanno raggiunto l’età della pensione, per ricordare due lavoratori che non ci sono più (Maria Ferraro e Gianfranco Mariani) e per guardare al futuro: nella mattinata di oggi in sala Polenghi, infatti, c’è stato spazio anche per la consegna di 15 borse di studio, finanziate dal Banco Bpm, ai figli dei dipendenti del nosocomio che si sono particolarmente distinti per i loro risultati scolastici. La cerimonia è stata aperta dagli auguri del direttore generale dell’Asst Germano Pellegata.

