Gelo e neve, linea ferroviaria ko: raffica di ritardi

CREMA (13 dicembre 2019) - Seconda mattinata da incubo della settimana per i pendolari cremaschi della linea ferroviaria Cremona-Treviglio-Milano. Gelo e neve hanno causato problemi agli impianti già all'alba: in ritardo diversi treni, in particolare il diretto 10458 per Milano, partito da Cremona alle 6,35 e atteso a Crema alle 7,20. Il convoglio, uno dei più utilizzati dai viaggiatori abituali, ha accumulato quasi 40 minuti di deficit orario. Al lavoro per riparare il guasto sulla linea gli operai di Rete ferroviaria italiana.

